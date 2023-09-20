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Россиянам рассказали, как не приобрести подделку при выборе духов

Парфюмер Чазов: осмотр флакона духов поможет не купить подделку

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Shutterstock

В некоторых магазинах оригинальная парфюмерия может заменяться на контрафакт, поэтому россияне могут приобрести подделку. О том, как этого избежать, Pravda.Ru рассказал парфюмер Олег Чазов.

Так, он посоветовал внимательнее осматривать флакон духов и то, как он запечатан, перед покупкой. По его словам, насторожить должны плохо запаянный шов и сильно шуршащая упаковка. По его словам, целлофан может немного шуршать, однако он не должен скользить вокруг коробки.

«Несколько лет назад я сталкивался с тем, что продавцы-консультанты покупали подделки и ставили их на полки вместо оригинальных духов. Сейчас с этим жестко борются, в магазинах везде камеры. В некоторых магазинах устраиваются внеочередные проверки, приезжает служба безопасности, оповещает на выходе: «Извините, пожалуйста, но я обязан вас досмотреть», — добавил Чазов.

Частный парфюмер Екатерина Сиордия до этого рассказала «Газете.Ru», что, чтобы не ошибиться при выборе духов в подарок, нужно знать любимые и нелюбимые парфюмерные ноты одариваемого.

Ранее сообщалось, что в России резко выросли продажи парфюмерии и косметики.

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