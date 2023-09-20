В США белки оставили без света жителей города

В США белки оставила без света 15 тысяч людей, пишет издание UPI. Перебои с электричеством продолжались два дня.

Как рассказали представители энергетической компании, около 15 тысяч жителей города остались без света на 45 минут из-за белок. Животные пробрались на территорию подстанции и повредили кабели. После того как специалисты восстановили подачу света, на следующий день инцидент повторился снова.

Во второй раз виновными в случившемся также оказались белки. После введенных дополнительных мер безопасности энергетикам удалось предотвратить повторные отключения электричества. Сейчас компания подсчитывает убытки из-за инцидента. О том, что случилось с белками, не сообщается.

Ранее стало известно, что в Китае белки-ищейки работают в полиции и вычисляют наркоторговцев.