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В доме в Балашихе, где взорвался газ и обрушилась стена, начался пожар

В Балашихе начался пожар в доме, где утром взорвался газ и обрушилась стена

В многоквартирном доме в Балашихе, где взорвался газ и на спасателей обрушилась стена, начался пожар. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, пожар начался в одном из подъездов дома между этажами. Очевидцы сообщают о сильном запахе газа возле строения.

По данным МЧС России, горение зафиксировали на площади пять квадратных метров. На текущий момент огонь ликвидирован. Дом отключен от магистрального газоснабжения.

В жилом многоквартирном доме в Балашихе 20 сентября произошел взрыв газа. Под завалами оказались люди, в том числе дети. Региональная прокуратура организовала проверку, а СУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности.

Во время поисковых работ произошло повторное обрушение стены и в результате под завалами оказались сотрудники экстренных служб. Их удалось вытащить, четверых спасателей передали медикам.

Ранее стало известно, что жители дома в Балашихе чувствовали запах газа за сутки до взрыва.

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