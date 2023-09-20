Названы опасные причины, которые вызывают усталость после пробуждения утром

Усталость после пробуждения утром может говорить о наличии у человека гормональных нарушений, рассказала «Москве 24» врач-терапевт Татьяна Романенко.

Она уточнила, что в этом случае может быть нарушена работа щитовидной железы. Кроме того, причиной может быть нехватка витаминов и микроэлементов в организме, продолжает врач.

«Анемия, то есть нехватка железа, дефицит витамина D и группы B могут провоцировать плохое пробуждение, и с утра человек чувствует себя неважно, нет никаких сил работать», — уточнила Романенко.

Усталость может вызываться и расстройством нервной системы при вегетососудистой дистонии или депрессии, а также остановкой дыхания во время сна — апноэ.

«Человек храпит, у него случается остановка дыхания, и сон становится непродуктивным. В итоге он вроде спал достаточное количество времени, но с утра просыпается уставшим и буквально засыпает на ходу», — заключила терапевт.

Британские ученые из Оксфордского университета до этого разработали новый метод диагностики синдрома хронической усталости (СХУ). По их данным, анализ крови пациента определяет наличие заболевания с точностью в 91%.

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