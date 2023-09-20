Мужчину, напавшего на третьеклассницу в Приморье, помогли задержать школьники

На девятилетнюю девочку в лесополосе возле школы во Владивостоке напал ранее неоднократно судимый местный житель, злоумышленника помогли задержать подростки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю в Telegram-канале.

Третьеклассницу от насильника спасли очевидцы, которые услышали, как девочка зовет на помощь. Злоумышленник пытался скрыться с места преступления, но был пойман старшеклассниками и передан полиции.

Физических травм у пострадавшей девочки нет, только царапины от веток, причинить вред школьнице злоумышленник не успел.

Следователи установили личность нападавшего, им оказался ранее неоднократно судимый 39-летний житель Артема, возбуждено уголовное дело.

Известно, что подозреваемый недавно вышел из мест лишения свободы и находился под административным надзором, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее неизвестный в медицинской маске напал на двух школьниц в Рязани.