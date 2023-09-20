На Урале мальчик сломал позвоночник на скалодроме

В Челябинске шестилетний ребенок получил серьезную травму во время тренировки на скалодроме. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Как рассказал источник издания, шестилетний мальчик упал с высоты четырех метров из-за неисправности карабина. Ребенка доставили в областную клиническую больницу, где врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника грудного отдела.

Ранее позвоночник сломала первоклассница из Карпинска во время прыжков на батуте в городском парке.