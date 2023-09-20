Член ОП РФ объяснила значение референдумов для жителей освобожденных территорий

В сентябре 2022 года прошли референдумы, на которых жители Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей выбрали для себя и своих детей настоящее и будущее в России, в том числе воспользовавшись правом на самоопределение, гарантированным международными договорами. Об этом заявила исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг», председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

«Однако, как в лучших традициях антиутопий двойные и тройные стандарты сегодня уже стали обыденностью. Тут стоит сказать и то, что все преступления, происходившие на протяжении восьми лет, не освещались широко на Западе, там предпочитают не привлекать внимание к беспрецедентному нарушению прав жителей регионов и тем тяжелейшим условиям, в которых они существовали», — сказала она.

Булгакова подчеркнула, что находится в постоянной связи с экспертами новых регионов, неоднократно общалась с молодежью и представителями общественных организаций.

«Для всех, прошедшие восемь лет – черная страница. Однако мужества и внутренней силы у этих людей очень много, они осознанно выбрали свое будущее с Россией и беспрецедентно высокий уровень их активности на референдумах - тому главное подтверждение», — отметила эксперт.

По ее словам, референдум как событие носил очень большое значение: для жителей новых регионов он стал возможностью найти защиту в «большой России», для российской же стороны – гарантия того, что прежней, страшной жизни у этих людей уже не будет никогда.

«Многочисленные заявления за рубежом о незаконности референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях говорят о двойных стандартах западного сообщества, следовании им нормам международного права только тогда, когда в этом есть политический интерес и личная выгода», — считает она.

Булгакова подчеркнула, что жители новых регионов, несмотря на беспрецедентное давление и угрозы, реализовали закрепленное в международных правовых актах право народа на самоопределение.

«Мы внимательно наблюдали за тем, как проводился референдум и видели своими глазами эмоциональный подъем его участников, повсеместное присутствие наблюдателей и международных экспертов из 45 стран мира. Голосование проводилось открыто, широко освещалось в СМИ, сами жители новых регионов с большим желанием участвовали в репортажах, где говорили о том, как много значит для них это событие. Комиссии референдумов провели весь процесс организованно и четко, безопасность была обеспечена, хотя это было непросто», — отметила эксперт.

Напомним, с 23 по 27 сентября 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей прошли референдумы по вопросу присоединения к России.