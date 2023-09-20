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Пассажиры вынужденно севшего в Улан-Удэ рейса «Уральских авиалиний» запаниковали на борту

Пассажиры «Уральских авиалиний» запаниковали из-за вынужденной посадки в Бурятии

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Depositphotos

Двое пассажиров рейса МоскваЧита «Уральских авиалиний» запаниковали из-за вынужденной посадки в Улан-Удэ в Бурятии. Об этом сообщает портал Chita.ru.

О произошедшем на борту самолета из-за вынужденной посадки рассказала одна из пассажирок, отмечает источник. Читинский аэропорт не смог принять рейс в связи с туманом и судно вынужденно посадили в Улан-Удэ, где двое мужчин начали паниковать из-за произошедшего.

«Женщины и дети вели себя достойно, но мужчины разводили истерики. Один устроил целое выступление — несколько раз подходил к стюардессам, решил покинуть самолет, для него поставили трап и подогнали автобус, и на трапе он рвал билет или посадочный талон», — рассказала россиянка.

Другой пассажир решил, что самолет на самом деле сел в Улан-Удэ из-за поломки, а экипаж его якобы обманывает. Мужчина «накрутил« других пассажиров — для дополнительного разъяснения ситуации в салон выходил пилот. Одной из женщин на борту стало плохо, бортпроводницам пришлось вызвать медиков.

Ранее у девочки-инвалида случился сердечный приступ на рейсе в Анталью.

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