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В Екатеринбурге силовики устроили погоню за пришедшим к школе голым мужчиной

В Екатеринбурге задержали мужчину, который подбежал к школе голым

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В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии поймали мужчину, который разгуливал по городу голым. Об этом сообщает Е1.

Россиянина заметили около одной из местных школ. Сначала он стоял на месте, после чего стал бегать на небольшом отрезке дороги и подпрыгивать. По словам очевидцев, он кричал и был напуган. Некоторые местные жители остались на месте, чтобы проследить за мужчиной на случай, если он решит забежать в школу.

В результате екатеринбуржцы вызвали правоохранителей. Мужчина стал убегать от прибывших силовиков, но его быстро поймали. По информации Росгвардии, на момент задержания мужчина был в неадекватном состоянии и его передали медикам.

Ранее в Нижнем Новгороде голый мужчина намеренно встал в оконный проем и исполнил танец.

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