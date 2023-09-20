В Екатеринбурге силовики устроили погоню за пришедшим к школе голым мужчиной

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии поймали мужчину, который разгуливал по городу голым. Об этом сообщает Е1.

Россиянина заметили около одной из местных школ. Сначала он стоял на месте, после чего стал бегать на небольшом отрезке дороги и подпрыгивать. По словам очевидцев, он кричал и был напуган. Некоторые местные жители остались на месте, чтобы проследить за мужчиной на случай, если он решит забежать в школу.

В результате екатеринбуржцы вызвали правоохранителей. Мужчина стал убегать от прибывших силовиков, но его быстро поймали. По информации Росгвардии, на момент задержания мужчина был в неадекватном состоянии и его передали медикам.

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