Названа причина обрушения девятиэтажки в Балашихе

В службах технического надзора назвали причиной обрушения девятиэтажки в Балашихе утечку газа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам очевидцев, утечка газа произошла в нежилой квартире.

До этого стало известно, что жители дома в Балашихе, где произошел взрыв, чувствовали запах газа за сутки до произошедшего.

При взрыве в многоэтажке в Балашихе обрушились несколько этажей.

На фотографиях с места событий видны серьезные повреждения на нескольких этажах, особенно на третьем, четвертом и пятом.

Позднее на месте происшествия произошло повторное обрушение завалов, пострадали спасатели.

Сотрудникам экстренных служб удалось вытащить шесть спасателей, которые оказались под завалами после повторного обрушения стены на месте взрыва в жилом многоквартирном доме. Из них четверо переданы врачам для оказания необходимой медицинской помощи.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.