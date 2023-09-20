В московском ТЦ «Времена года» затопило несколько магазинов

В Москве началась эвакуация торгового центра «Времена года» на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Причиной стал прорыв трубы. В результате неполадок затопило несколько магазинов.

Этот случай подтопления не является первым для торгового центра. В конце июля 2023 года в нем прорвало трубу с горячей водой. Как сообщают очевидцы, во время ЧП никто их не оповестил и не провел эвакуацию. После инцидента в больницу был доставлен охранник с многочисленными ожогами ног.

В результате главного инженера торгового центра задержали за нарушение требований промышленной безопасности.

Ранее в Петербурге из-за короткого замыкания вспыхнул торговый центр на Бухарестской улице.