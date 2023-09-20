Психолог рассказала, как пережить осеннюю хандру

Чтобы пережить осеннюю хандру, необходимо избавиться от всего лишнего, что создает дополнительную эмоциональную нагрузку. Об этом в беседе с РИАМО сообщила кандидат психологических наук Софья Сулим. Также, по ее словам, важно чаще отдыхать и расслабляться.

«Очень важно в это время отдыхать, находить способы получить удовольствие, выбросить лишнее из жизни, чтобы можно было с меньшими затратами решать обычные жизненные вопросы. Во-первых, нужно осознать, какие конфликты не решены, определить, на что нужны ресурсы, направить туда все силы, убрать лишнее и давать себе больше отдыха, получать удовольствие», — сказала Сулим.

Она пояснила, что хандра осенью наступает, поскольку солнечного света становится меньше и естественные процессы выработки серотонина и дофамина (гормонов радости и удовольствия) протекают не так активно. При этом, по ее словам, если у человека имеются внутренние конфликты, осенью это будет заметно отчетливее.

Врач-эндокринолог Оксана Михалева до этого сообщила, что осенний период может быть связан с набором массы тела. Причины таких изменений разнообразны, но в основном связаны со снижением уровня физической активности, так как в связи с погодными условиями желание выходить на улицу и двигаться появляется уже не так часто, пояснила она.

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