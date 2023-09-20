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На месте взрыва в Балашихе произошло повторное обрушение стены

Shot: на месте взрыва в Балашихе обрушилась стена, пострадали спасатели

На месте взрыва в Балашихе спасатели оказались под завалами после повторного обрушения стены. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, во время поисковых работ стена дома, где произошел взрыв, обрушилась. По предварительной информации, трое сотрудников экстренных служб в результате оказались под завалами.

В жилом многоквартирном доме в Балашихе 20 сентября произошел взрыв газа. Под завалами оказались люди, в том числе дети. Региональная прокуратура организовала проверку, а СУ СК по Московской области возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности.

По последним данным, спасатели пытались добраться до первых этажей здания. О том, есть ли там люди, неизвестно.

Ранее на торговом судне в Черном море прогремел взрыв.

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