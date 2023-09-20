Спасатели пытаются добраться до первых этажей взорвавшегося в Балашихе дома

Спасатели на месте взрыва девятиэтажного дома в Балашихе работают быстро и слаженно. Однако добраться до первых этажей дома они пока не могут, рассказала телеканалу «360» очевидица происшествия Марина Бастрикова.

«Работы на первом и втором этаже еще не ведутся. Как я вижу, они просто завалены. Банально возможности у спасателей нет, но я надеюсь, что там никого нет», — сказала Бастрикова.

Взрыв очевидица услышала в 8.22, после чего заработали сирены скорой помощи и пожарной машины. Сами жители района помогали спасателям, рассказала она.

Мешали спасателям оставленные у дома автомобили, которые приходилось передвигать, чтобы добраться до завалов, добавила девушка.

Напомним, по данным МЧС, в результате взрыва в доме обвалились третий и четвертый этажи.

Живущие по соседству очевидцы ранее рассказали о первых минутах после происшествия.