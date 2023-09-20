В Херсоне произошли взрывы

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о серии взрывов в Херсоне. Город контролируется Киевом.

Информацию о взрывах издание опубликовало в 9:39 по мск.

До этого мощные взрывы зафиксировали в городе Кременчуг Полтавской области Украины.

19 сентября глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил о взрывах в столице региона. Также в ночь на 19 сентября сообщалось о взрывах в Кривом Роге, в Одессе и Харьковской области.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее в МИД прокомментировали сообщения о троих раненых в результате ракетного удара по Краматорску колумбийцах.