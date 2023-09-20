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Эксперты раскрыли уязвимые для нового штамма коронавируса группы в России

РИА Новости: ученые сообщили, кому стоит привиться от нового штамма коронавируса

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Ученые и врачи сообщили, кому в России стоит привиться от нового штамма коронавируса «пирола», сообщает РИА Новости.

Ученые отмечают, что «пирола» является очередной версией «омикрона», которая впервые была зарегистрирована в Дании. На данный момент в России случаев заболевания из-за «пиролы» пока не отмечено, но в некоторых ведомствах вводятся превентивные меры — например, сотрудников Дома Правительства обязали носить маски, а также сократить количество командировок.

«Конкурируя с другими вирусами и постоянно ускользая от иммунитета, «омикрон» смог накопить множество мутаций. Та же история с «пиролой» — она старше других субвариантов «омикрона». Просто стала распространяться, лишь когда достаточно мутировала», — рассказал старший научный сотрудник Института иммунологии и физиологии УрО РАН, кандидат медицинских наук Михаил Болков.

По мнению врача и эксперта лаборатории «Гемотест» Ольги Уланкиной, прививаться нужно тем, кто работает с большим количеством людей или ежедневно пользуется общественным транспортом в часы пик.

Ранее Роспотребнадзор оценил необходимость введения ограничений из-за COVID-19.

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