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Назван самый опасный для пожилых людей овощ

Нутрициолог Дубицкая: помидор является самым опасным для пожилых людей овощем

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Помидоры являются опасным продуктом для представителей старшего поколения при их частом употреблении, рассказала «Москве 24» нутрициолог Анастасия Дубицкая.

«В помидорах есть лектин, который может препятствовать усвоению питательных веществ и витаминов, в том числе нарушать стенку кишечника. То есть это вещество способно негативно влиять на пищеварительные процессы», — пояснила эксперт.

Она добавила, что в пожилом возрасте у людей и так ухудшается всасывание различных питательных веществ, поэтому помидоры могут это усугубить. Помимо этого, они могут вызвать синдром раздраженного кишечника, Болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание ЖКТ, колики, синдром хронической усталости, артриты, перечислила нутрициолог.

«Но их не стоит совсем исключать из рациона, поскольку в помидорах есть полезные антиоксиданты, фолиевая кислота. Но следует контролировать дозировки. Например, есть помидоры раз в неделю, не чаще», — добавила Дубицкая.

Специалист также посоветовала отказаться от употребления помидоров зимой, потому что их выращивают в неестественных условиях.

Группа ученых из исследовательского центра Gaon в Южной Корее до этого обнаружила, что существует связь между регулярным употреблением сыра и улучшением когнитивных функций у пожилых людей. Выяснилось, что японцы и японки, включающие в свой рацион сыр, отличаются хорошей памятью и внимательностью, а также хорошо ориентируются в пространстве.

Ранее врач перечислила продукты, которые не стоит сочетать друг с другом в пожилом возрасте.

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