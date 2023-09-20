Назван самый опасный для пожилых людей овощ

Помидоры являются опасным продуктом для представителей старшего поколения при их частом употреблении, рассказала «Москве 24» нутрициолог Анастасия Дубицкая.

«В помидорах есть лектин, который может препятствовать усвоению питательных веществ и витаминов, в том числе нарушать стенку кишечника. То есть это вещество способно негативно влиять на пищеварительные процессы», — пояснила эксперт.

Она добавила, что в пожилом возрасте у людей и так ухудшается всасывание различных питательных веществ, поэтому помидоры могут это усугубить. Помимо этого, они могут вызвать синдром раздраженного кишечника, Болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание ЖКТ, колики, синдром хронической усталости, артриты, перечислила нутрициолог.

«Но их не стоит совсем исключать из рациона, поскольку в помидорах есть полезные антиоксиданты, фолиевая кислота. Но следует контролировать дозировки. Например, есть помидоры раз в неделю, не чаще», — добавила Дубицкая.

Специалист также посоветовала отказаться от употребления помидоров зимой, потому что их выращивают в неестественных условиях.

Группа ученых из исследовательского центра Gaon в Южной Корее до этого обнаружила, что существует связь между регулярным употреблением сыра и улучшением когнитивных функций у пожилых людей. Выяснилось, что японцы и японки, включающие в свой рацион сыр, отличаются хорошей памятью и внимательностью, а также хорошо ориентируются в пространстве.

Ранее врач перечислила продукты, которые не стоит сочетать друг с другом в пожилом возрасте.