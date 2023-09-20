В полиции Армении заявили о задержанных на акциях протеста в Ереване

На акциях протеста 19 сентября у здания правительства Армении и посольства России в Ереване задержали 16 человек, передает РИА Новости в пресс-службе полиции страны.

«11 человек были задержаны у здания правительства Армении, еще 5 — у посольства РФ в Ереване», — отметил собеседник агентства.

20 сентября глава Министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил в своем аккаунте в X (бывшая соцсеть Twitter), что на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Нью-Йорке призвал Евросоюз принять срочные меры на фоне ситуации в Нагорном Карабахе.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе.

В ведомстве сообщили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.