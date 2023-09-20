Аналитик назвал визит узбекского лидера в США началом новой эры партнерства

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приводит страну к новому уровню геостратегического партнерства, считает колумнист Forbes Мелик Кайлан, анализируя визит главы государства в США.

«Мирзиеев активно работает над укреплением отношений с США и с другими странами, стремясь создать стабильное и благоприятное окружение для своей страны», — приходит к выводу автор статьи, опубликованной в Forbes.

Кайлан отмечает, что Узбекистан во главе с Мирзиеевым стремится стать крупным транспортным хабом, соединяющим восток и запад, север и юг. Это стратегическое положение может сыграть ключевую роль в геостратегических планах Байдена, создавая новые возможности для региона.

Автор подчеркивает, что инициативы Мирзиеева в области экономической интеграции и регионального сотрудничества создают новые горизонты для Узбекистана, открывая двери для более глубокого и продуктивного партнерства с мировым сообществом.

19 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в первом саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате «С5+1» в Нью-Йорке. Он обозначил приоритетные направления сотрудничества, имеющие стратегическое значение для развития всего региона, в том числе развитие транспортных коридоров и другое.