Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик назвал визит узбекского лидера в США началом новой эры партнерства

Колумнист Forbes рассказал о росте взаимодействия Узбекистана и США

close
100%
Пресс-служба президента Республики Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приводит страну к новому уровню геостратегического партнерства, считает колумнист Forbes Мелик Кайлан, анализируя визит главы государства в США.

«Мирзиеев активно работает над укреплением отношений с США и с другими странами, стремясь создать стабильное и благоприятное окружение для своей страны», — приходит к выводу автор статьи, опубликованной в Forbes.

Кайлан отмечает, что Узбекистан во главе с Мирзиеевым стремится стать крупным транспортным хабом, соединяющим восток и запад, север и юг. Это стратегическое положение может сыграть ключевую роль в геостратегических планах Байдена, создавая новые возможности для региона.

Автор подчеркивает, что инициативы Мирзиеева в области экономической интеграции и регионального сотрудничества создают новые горизонты для Узбекистана, открывая двери для более глубокого и продуктивного партнерства с мировым сообществом.

19 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял участие в первом саммите лидеров стран Центральной Азии и США в формате «С5+1» в Нью-Йорке. Он обозначил приоритетные направления сотрудничества, имеющие стратегическое значение для развития всего региона, в том числе развитие транспортных коридоров и другое.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях