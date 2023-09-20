Один человек погиб при взрыве в Балашихе

Один человек погиб в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, еще двое человек в настоящее время находятся под завалами, спасатели пытаются их вытащить.

В результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Балашиха-3 на улице Октябрьской обрушились три этажа — третий, четвертый и пятый, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В прокуратуре назвали предварительной причиной обрушения дома взрыв газа. Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил организовать проверку на месте происшествия.

На прошлой неделе два человека пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в Барабинске. К моменту прибытия спасателей обрушившиеся конструкции здания были объяты огнем, возгорание удалось локализовать за пять минут.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.