Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Один человек погиб при взрыве в Балашихе

РИА Новости: один человек погиб при взрыве газа в доме в Балашихе

Один человек погиб в результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По словам собеседника агентства, еще двое человек в настоящее время находятся под завалами, спасатели пытаются их вытащить.

В результате взрыва в девятиэтажном жилом доме в микрорайоне Балашиха-3 на улице Октябрьской обрушились три этажа — третий, четвертый и пятый, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В прокуратуре назвали предварительной причиной обрушения дома взрыв газа. Прокурор Московской области Сергей Забатурин поручил организовать проверку на месте происшествия.

На прошлой неделе два человека пострадали при взрыве бытового газа в частном доме в Барабинске. К моменту прибытия спасателей обрушившиеся конструкции здания были объяты огнем, возгорание удалось локализовать за пять минут.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях