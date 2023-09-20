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Следственный комитет возбудил дело по факту взрыва в Балашихе

СК возбудил уголовное дело после взрыва в многоквартирном доме в Балашихе

Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело после взрыва в многоквартирном доме в Балашихе, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В Балашихе возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требования безопасности. 20 сентября 2023 года утром около 8 часов 25 минут в квартире, расположенной на 4-м этаже в многоэтажном жилом доме в г. Балашихе, произошел хлопок, по предварительным данным газовоздушной смеси», — указано в сообщении.

Отмечается, что дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ). В данный момент на месте разбора завалов продолжают работать следователи и криминалисты.

Ранее при взрыве в многоэтажке в Балашихе обрушились несколько этажей.

На фотографиях с места событий видны серьезные повреждения на нескольких этажах, особенно на третьем, четвертом и пятом.

Ранее о взрыве в Балашихе сообщили в соцсетях очевидцы.

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