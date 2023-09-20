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В жилом доме в подмосковной Балашихе произошел взрыв газа

В Балашихе произошел взрыв газа в квартире многоэтажного дома

В подмосковной Балашихе в квартире многоэтажки произошел взрыв. Об этом сообщают в социальных сетях очевидцы.

Причина инцидента в доме по улице Октябрьской пока неизвестна, местные жители сообщают, что в районе задымление. На место происшествия выехали экстренные службы.

По данным Telegram-канала Shot, повреждены несколько квартир, по предварительной версии, произошел взрыв газа. В МЧС сообщили как минимум об одном пострадавшем, спасатели приступили к разбору завалов.

Ранее два человека пострадали при взрыве газа в Елабуге.

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