В Кременчуге произошли взрывы

Мощные взрывы зафиксировали в городе Кременчуг Полтавской области Украины. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

В публикации не привели других подробностей происшествия. Ранее в Полтавской области объявили воздушную тревогу.

19 сентября в Мелитополе произошел взрыв. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны. Городские власти призвали жителей сохранять спокойствие.

До этого российские системы ПВО сбили четыре украинские ракеты над Запорожской областью. В небе над городом прозвучало несколько взрывов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне в Харьковской области Украины произошли взрывы. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в Харькове.

17 сентября стало известно о взрывах в Одесской области. Киев объяснил громкие звуки работой систем противовоздушной обороны.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.