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В Армении в результате столкновений с протестующими пострадали 16 полицейских

Минздрав Армении: во время стычек у здания правительства пострадали 34 человека

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«Газета.Ru»

Во время столкновений протестующих у здания правительства Армении в Ереване пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских. Об этом сообщила пресс-служба армянского Минздрава, передает ТАСС.

«В результате столкновений возле здания правительства, по предварительным данным, пострадали 34 человека, из них 16 полицейских, 18 гражданских лиц», — рассказали в министерстве.

Там уточнили, что 17 пострадавших получили необходимую медицинскую помощь и были выписаны из медицинских учреждений.

Еще шесть пострадавших продолжают получать помощь, одного человека прооперировали, добавили в Минздраве Армении.

Ранее лидеры протеста призвали граждан не покидать площадь Республики и 20 сентября парализовать весь город.

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