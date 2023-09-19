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Взрывы прозвучали во время протестов в Ереване

Очевидица протестов в Ереване рассказала о прозвучавших взрывах

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«Газета.Ru»

Во время акции протеста у здания правительства в Ереване, куда вышли местные жители с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, прозвучали два взрыва. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица случившегося Марина.

«Прозвучало два взрыва, люди бегут в панике, виден дым», — сказала она.

Очевидица сообщила, что протестующие просили полицейских встать на их сторону, забрасывали их бутылками и скандировали «Пашинян — предатель» и »Россия — враг».

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе, потребовав вывода из региона армянских военных.

МИД Армении действия Азербайджана назвал широкомасштабной агрессией и подчеркнул, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил.

Ранее депутат Картаполов заявил, что Россия должна разобраться, почему Баку не предупредил Москву о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе.

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