Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Камчатке активистку и учительницу русского языка задержали прямо во время урока

На Камчатке задержана активистка, выступавшая против пенсионной реформы

close
100%
Василя Вершинина/VK

На Камчатке задержана учительница русского языка, выступавшая против пенсионной реформы, всеобщей вакцинации от Covid-19 и строительства местного туристического комплекса «Три вулкана». Об этом сообщает ИА Kam24.

Силовики задержали Василю Вершинину прямо во время урока русского языка в школе №32 Петропавловска-Камчатского. По словам близкой знакомой задержанной, учительницу вывели из кабинета трое человек в штатском.

В городе преподавательница известна своей общественной деятельностью, ранее в соцсетях она призывала отправить правительство региона в отставку.

Как рассказала блогер Алина Лушавина, задержали Вершинину по обвинению в дискредитации армии, однако впоследствии выяснилось, что ей вменяют «неповиновение полиции».

«В отделе полиции отвечают, что задержана до выяснения обстоятельств. Только вот статья дискредитация армии — не арестная. И по этой статье не задерживают на двое суток. А значит Василю отвезли в отдел для запугивания и прессинга? Мы знаем, что все последние такие «аресты» и «увозы» заканчивались пытками с применением электрошокера против простых русских женщин», — написала Лушавина в своем Telegram-канале.

Также девушка отметила, что на педагога уже «натравливали стукачей», а также писали ей угрозы в соцсетях. По некоторым данным, учительницу задержали на двое суток. Первый судебное заседание по ее делу состоится 20 сентября.

Ранее активистку из Петербурга посадили на шесть лет за распространение «фейков об армии».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях