На Камчатке активистку и учительницу русского языка задержали прямо во время урока

На Камчатке задержана учительница русского языка, выступавшая против пенсионной реформы, всеобщей вакцинации от Covid-19 и строительства местного туристического комплекса «Три вулкана». Об этом сообщает ИА Kam24.

Силовики задержали Василю Вершинину прямо во время урока русского языка в школе №32 Петропавловска-Камчатского. По словам близкой знакомой задержанной, учительницу вывели из кабинета трое человек в штатском.

В городе преподавательница известна своей общественной деятельностью, ранее в соцсетях она призывала отправить правительство региона в отставку.

Как рассказала блогер Алина Лушавина, задержали Вершинину по обвинению в дискредитации армии, однако впоследствии выяснилось, что ей вменяют «неповиновение полиции».

«В отделе полиции отвечают, что задержана до выяснения обстоятельств. Только вот статья дискредитация армии — не арестная. И по этой статье не задерживают на двое суток. А значит Василю отвезли в отдел для запугивания и прессинга? Мы знаем, что все последние такие «аресты» и «увозы» заканчивались пытками с применением электрошокера против простых русских женщин», — написала Лушавина в своем Telegram-канале.

Также девушка отметила, что на педагога уже «натравливали стукачей», а также писали ей угрозы в соцсетях. По некоторым данным, учительницу задержали на двое суток. Первый судебное заседание по ее делу состоится 20 сентября.

Ранее активистку из Петербурга посадили на шесть лет за распространение «фейков об армии».