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В Воронеже СК возбудил дело в отношении матери мальчика, весившего девять килограмм

В Воронеже против матери весившего девять килограмм мальчика возбудили дело

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Воронеже Следственный комитет поставил на контроль ситуацию с шестилетним ребенком, которого госпитализировали с весом девять килограммов. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

В отношении матери мальчика возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

«По поручению Председателя СК России был представлен доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщается в публикации.

На данный момент специалисты проводят необходимые следственные мероприятия.

Истощенный мальчик поступил в одну из больниц Воронежа в конце августа, но известно об этом стало только сейчас. Как сообщают местные СМИ, у мальчика тяжелая белково-энергетическая недостаточность. К таким последствиям могло привезти заболевание или длительное голодание. Сам пациент не разговаривает и не реагирует на прикосновения.

Ранее в США ведущую семейного блога арестовали за истязание детей.

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