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Собянин обозначил сроки соединения МСД с дорогами ТиНАО

Собянин поручил соединить МСД с дорогами ТиНАО не позднее 2025 года

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Московский скоростной диаметр (МСД) должен быть соединен с дорогами ТиНАО не позднее 2025 года. Такое поручение сделал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В обновленных программах должны быть учтены мероприятия по реализации новых задач комплексного развития города, включая <...> обеспечение не позднее начала 2025 года соединения Московского скоростного диаметра с улично-дорожной сетью Троицкого и Новомосковского административных округов», – говорится в сообщении.

Кроме того, градоначальник поручил проведение в 2024 году индексации городской доплаты к пенсии и социальных пособий и завершение в 2024–2025 годах второго этапа реконструкции городских поликлиник.

Также мэром поручено ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро.

Кроме того, необходимо будет провести обновление до 2026 года не менее 500 вагонов Московского метрополитена, а также запланирован выход на городские маршруты до 2026 года не менее 900 новых электробусов.

При этом Собянин поручил завершить до конца 2024 года формирование основных проектов комплексного развития территорий города Москвы.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что причалы Северного и Южного речных вокзалов за минувшее лето приняли и отправили в путешествие больше 1 тыс. судов, на борту которых находились более 175 тыс. пассажиров.

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