Серийный отравитель в подмосковных электричках получил 22,5 года

Раменский городской суд Московской области приговорил к 22,5 года лишения свободы Алексея Выговского, отравившего 22 человека в подмосковных электричках в 2007-2008 годах. Об этом сообщает «Лента.ру».

Мужчину признали виновным по пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой») и части 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса Российской Федерации.

В публикации отмечается, что в рамках изучения более чем 45 архивных уголовных дел, которые связаны с тяжелым отравлением людей на московских вокзалах и электричках, было выявлено, что причиной отравления 22 человек стал нейролептик, который находился в ограниченном обороте и использовался для лечения психически больных.

До этого стало известно, что следователи установили причастность «московского отравителя» Алексея Выговского к еще 22 убийствам.

В период с 2006 по 2009 год мужчина травил пассажиров пригородных электричек смесью алкоголя с сильнодействующим препаратом, а после потери ими сознания обворовывал их.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.