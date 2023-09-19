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Серийный отравитель в подмосковных электричках получил 22,5 года

В Подмосковье осудили на 22,5 года серийного отравителя в электричках

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«Московская межрегиональная транспортная прокуратура»' class="item-image" >
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Раменский городской суд Московской области приговорил к 22,5 года лишения свободы Алексея Выговского, отравившего 22 человека в подмосковных электричках в 2007-2008 годах. Об этом сообщает «Лента.ру».

Мужчину признали виновным по пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой») и части 4 статьи 111 («Причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса Российской Федерации.

В публикации отмечается, что в рамках изучения более чем 45 архивных уголовных дел, которые связаны с тяжелым отравлением людей на московских вокзалах и электричках, было выявлено, что причиной отравления 22 человек стал нейролептик, который находился в ограниченном обороте и использовался для лечения психически больных.

До этого стало известно, что следователи установили причастность «московского отравителя» Алексея Выговского к еще 22 убийствам. 

В период с 2006 по 2009 год мужчина травил пассажиров пригородных электричек смесью алкоголя с сильнодействующим препаратом, а после потери ими сознания обворовывал их.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.

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