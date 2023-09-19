В Степанакерте женщина родила ребенка в подвале во время обстрела

В одном из подвалов Степанакерта во время обстрела родился ребенок, пишет Telegram-канал «Армянская вендетта».

«Арцах (название непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. — прим. ред.) жив и будет жить», — цитирует издание политолога Гагика Амбаряна.

По информации издания Panorama, в «Республиканском медцентре» в Степанакерте находятся 80 пострадавших, из них 15 гражданских, трое детей получили осколочные ранения.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, заявив, что ее целями являются объекты ВС Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть Ереван в военный конфликт.

Непризнанная Нагорно-Карабахская республика в свою очередь призвала Азербайджан прекратить боевые действия и начать переговоры.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.