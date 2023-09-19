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В Госдуме не увидели проблемы из-за нехватки средства от инфаркта в России

Депутат Куринный: у пропавшего из аптек препарата микардис есть качественные аналоги

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Shutterstock

Оригинальный немецкий препарат микардис, который назначают при артериальной гипертензии, можно заменить аналогами — так называемыми препаратами-дженериками. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный. По его словам, проблем с доступом к лекарству, которое в том числе помогает избежать инфаркта, не возникнет.

«Это телмисартан — международное непатентованное название препарата, у которого уже патентная защита закончилась, поэтому он производится в виде дженериков. Есть и отечественные, и импортные производители. И в России его производят, есть еще испанская фирма одна. Поэтому в части доступа к этому препарату, думаю, никаких проблем не будет. Единственное, что многие привыкли к оригинальному препарату, которым был как раз микардис. А к дженерикам кто-то относится с недоверием, кто-то их еще не распробовал, но с точки зрения эффективности тут вопросов нет. Это та же химическая формула, только производится другими производителями», — объяснил Куринный.

Депутат считает, что компания Boehringer Ingelheim — производитель оригинального препарата микардис — ушла с российского рынка из-за отсутствия выгоды, а не политики.

«Видимо, речь идет о чисто коммерческих соображениях. Не политика какая-то там, не реакция на какие-то внешнеполитические события — исключительно коммерческий выбор самой фирмы, которой сегодня, видимо, невыгодно продавать этот препарат в России при наличии большого количества дешевых аналогов. Я по крайней мере пять или шесть аналогов насчитал, которые сейчас есть на российском рынке. Как отечественное производство, так и импортное. Телмисартан и тому подобное», — заключил он.

До этого «Ведомости» со ссылкой на сотрудника одной из фармкомпаний сообщали, что в российских аптеках возникла нехватка оригинального лекарственного средства микардис. Немецкий производитель Boehringer Ingelheim еще в июле прошлого года уведомил о прекращении ввоза на территорию России препаратов микардис и микардис-плюс, сообщили в Росздравнадзоре.

Ранее сообщалось, что в России могут начать продавать лекарства в рассрочку онлайн.

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