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В Северной Осетии на АЗС взорвался газовый баллон

В Северной Осетии два человека пострадали при взрыве газового баллона на АЗС

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Прокуратура Республики Северная Осетия -Алания' class="item-image" >
Телеграм-канал Прокуратура Республики Северная Осетия -Алания

В Северной Осетии организовали проверку по факту взрыва газового баллона на автозаправке. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел днем на АЗС «Барс». Во время заправки автомобиля один из газовых баллонов взорвался.

Как сообщает КрыльяTV, во время инцидента пострадали два человека – водитель машины, под которой разорвался баллон и сотрудник заправки.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства об обеспечении промышленной и пожарной безопасности на объекте, а также норм трудового законодательства», — сообщается в публикации.

В случае, если у правоохранителей будут основания, они примут необходимые меры.

Ранее в Ленобласти мужчина подорвался на неопознанном предмете.

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