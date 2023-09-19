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Россиянин пострадал от взрыва «игрушечной» гранаты, сорвав чеку на глазах у внуков

В Воронеже мужчина пострадал от взрыва гранаты, купленной в рыболовном магазине

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Depositphotos

Житель Воронежа обратился в суд с иском после получения травм от взрыва гранаты, подаренной ему его дочерью. Об этом сообщается на сайте Воронежского областного суда, куда компания-ответчик обратилась с апелляцией.

Гранату в подарок на 23 февраля преподнесла пострадавшему его дочь. Спустя некоторое время мужчина решил испытать ее перед внуками, и муляж, купленный женщиной в рыболовном магазине, взорвался. В результате чего здоровью мужчины был нанесен вред средней степени тяжести, и он решил взыскать с торговой организации компенсацию морального вреда.

В своем заявлении истец отметил, что взрывоопасные изделия лежат на витрине, прямо возле кассы, следовательно опасная «игрушка» способна оказаться даже в руках ребенка, так как покупку может совершить любой человек.

«Изделия продаются без какой-либо информации для потребителя. Нет указания страны-изготовителя и фирмы, отсутствует информация по эксплуатации, нет предупреждающих надписей, указывающих, что данное изделие взрывоопасно и может причинить вред здоровью и имуществу. Инструкция по использованию при покупке изделия не прилагалась, продавцы при продаже ни о чем не предупредили», — говорится в судебных материалах.

В итоге исковые требования заявителя суд удовлетворил частично. В пользу истца с компании взыскали компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб., а также штраф в размере 100 тыс. руб. В апелляции ответчику суд отказал.

Ранее россиянин отсудил у авиакомпании компенсацию за ночные кошмары после проблемного полета.

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