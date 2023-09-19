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Житель Дагестана обокрал гадалку, к которой обратился за советом

Житель Дагестана украл у гадалки, к которой обратился, 650 тыс. рублей

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Житель Дагестана, приговоренный к сроку из-за мошенничества, прямо из колонии обманул нескольких женщин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, мужчина из Кизляра, отбывавший срок, обратился по телефону к гадалке — он хотел, чтобы женщина помогла ему решить проблему разлада с семьей. После нескольких звонков мужчина попросил у гадалки в долг 250 тысяч рублей, а потом еще 200 тысяч рублей. Затем по просьбе заключенного женщина отправила «клиенту» украшений на сумму 200 тысяч рублей.

Также мошенник обманул еще двух женщин, с которыми познакомился в интернете. Он рассказал, что увлекается чисткой ювелирных украшений — и женщины решили через курьера передать на «чистку» ювелирных изделий на сумму около 300 тысяч рублей.

Когда преступление вскрылось, мужчина получил три года к основному сроку.

Ранее учительница из Самарской области украла у москвички кольца с бриллиантами в аэропорту Владивостока.

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