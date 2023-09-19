В Ростове-на-Дону аферисты украли у 91-летней пенсионерки более миллиона рублей

В Ростове-на-Дону пенсионерка отдала мошенникам 1,2 миллиона рублей, когда те предложили ей настроить телефонную связь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Аферисты позвонили 91-летней москвичке, когда она была в гостях у сестры в Ростове-на-Дону. Мошенники сообщили россиянке о том, что являются представителями ее сотового оператора и должны настроить связь. По словам неизвестного, сим-карта женщины якобы не среагировала на алгоритм.

После этого на телефон женщины направили ссылки, по которым она перешла. Затем мошенники порекомендовали пострадавшей положить телефон экраном вниз на десять минут. Аферисты запретили россиянке пользоваться банковскими приложениями несколько дней и попрощались.

Пенсионерка не послушалась и зашла в приложение, где обнаружила, что денег на счету уже нет.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. На данный момент злоумышленников ищут.

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