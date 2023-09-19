В Степанакерт доставили пострадавших при обстреле Нагорного Карабаха детей

Несколько пострадавших при обстреле Нагорного Карабаха доставили в медицинское учреждение «Аревик» в Степанакерте, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

В медцентре рассказали, что среди раненых — семеро детей, есть также и взрослые.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о проведении антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе, целью которых является пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории Карабаха. В МО отметили, что проинформировали российскую миротворческую миссию и российско-турецкий мониторинговый центр о проведении «антитеррористической операции».

В свою очередь в Минобороны Армении заявили, что 19 сентября азербайджанские ВС нарушили режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и нанесли ракетные удары. Как заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, основной целью операции, начатой азербайджанскими ВС, является вовлечение Армении в военные действия.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.