Риелторы предложили отменить в России льготную ипотеку на строящееся жилье

В России нужно отменить льготную ипотеку на строящееся жилье, разрешив приобретать по ее условиям только готовые квартиры, убежден вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. Также в интервью НСН он призвал обратить внимание на ипотечные продукты для индивидуального строительства.

При нынешних условиях застройщики могут долго возводить дома, уже получив все необходимое финансирование. Если пересмотреть этот механизм, то строить они будут быстрее, чтобы продать готовое жилье, считает Апрелев.

«Все программы, связанные с субсидированием ипотеки для определенных групп населения, можно было бы распространять не только на первичный рынок, но и на вторичный, – добавил эксперт. – Также нужно развивать ипотечные продукты для ИЖС».

Идею запретить приобретать жилье по условиям льготной ипотеки гражданам, не имеющим регистрации в регионе, он назвал странной.

«У нас не крепостное право, мы не можем привязывать людей к какой-то конкретной территории для предоставления льгот, – подчеркнул риелтор. – Странная позиция. У нас есть не только задача обеспечения жильем, но и задача обеспечения миграции рабочей силы в те регионы, где создаются рабочие места».

Напомним, предложение ужесточить льготную ипотеку, позволив воспользоваться ею только в регионе, где потребитель зарегистрирован, разработал комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Свою инициативу они объяснили тем, что большая часть льготных кредитов по покупке жилья заключается в Москве и Санкт-Петербурге, так как люди рассматривают такие квартиры в качестве инвестиций. При этом, по их мнению, такой подход повышает спрос и цены на жилье.

Ранее депутат Госдумы призвал ввести льготную ипотеку на «вторичку».