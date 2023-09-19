После угроз запустить дрон в дом военкора Шурыгина возбудили уголовное дело

По факту угроз в адрес военкора Владислава Шурыгина в Москве возбудили уголовное дело. Об этом сообщает столичная прокуратура.

По информации ведомства, военному корреспонденту позвонил неизвестный и представился якобы наводчиком. Собеседник заявил, что готовится запустить дрон в дом Шурыгина.

До этого военкор неоднократно получал телефонные угрозы. По факту произошедшего возбудили два уголовных дела — об угрозах и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов.

Шурыгин освещает ход СВО и является военным экспертом АО «Первый Канал». Расследование дела об угрозах в адрес россиянина находится на контроле у прокуратуры Москвы.

Ранее в Херсонской области заявили о покушении на журналиста.