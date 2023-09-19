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Онлайн-площадка РЭО по торговле вторсырьем станет платной

Глава РЭО Буцаев: с 2024 года платформа по торговле вторсырьем станет платной

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Unsplash

Для россиян станет платной цифровая площадка для торговли вторсырьем, созданная Российским экологическим оператором. Изменения вступят в силу с первого января 2024 года, сообщает телеканал «360» со ссылкой на гендиректора РЭО Дениса Буцаева.

Цель создания онлайн-площадки заключалась в стремлении внедрить действенный инструмент в сфере купли-продажи вторсырья, которым смогли бы пользоваться все участники рынка, отметил Буцаев.

«Это востребованный и необходимый продукт, о чем говорят сами пользователи, – добавил он. – Уверены, что с новыми правилами и условиями площадка будет становиться только эффективнее».

Пользователям платформы заранее пришлют сообщение о нововведениях. Продлить подписку они смогут только после того, как проведут оплату, добавил глава РЭО. При отказе платить пользователь больше не сможет участвовать в аукционах, выставлять или смотреть лоты.

Для игроков рынка подготовили три тарифа в зависимости от того, малое или крупное предприятие пользуется площадкой, рассказал руководитель проекта Заур Абдурахимов. Все тарифы, по его словам, включают в себя создание лотов, участие в торгах, подписание договоров и так далее.

Стоимость тарифов варьируется в зависимости от длительности подписки: так, месяц обойдется в 5 тыс. рублей, год – 60 тыс. рублей.

Напомним, в мае Буцаев докладывал о первых итогах работы онлайн-платформы. На тот момент, по его данным, зарегистрировались на ней 850 компаний, которые разместили лоты на сумму 815 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на цифровой платформе торговать вторсырьем начало «РусГидро».

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