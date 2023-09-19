Владелец контактного зоопарка, где енот покусал ребенка, стал фигурантом уголовного дела

В Адмиралтейском районе Петербурга возбуждено уголовное дело в отношении владельца контактного зоопарка, где енот покусал семилетнюю девочку. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в середине августа в контактном зоопарке в Спасском переулке, енот укусил семилетнюю девочку. Визит в контактный зоопарк был подарком на день рождения для ее старшей сестры. Как рассказала мать пострадавшей, до их прихода еноты были испуганы громкими звуками, что, возможно, и стало причиной нападения.

По факту травмирования малолетней проверку проводила прокуратура, следователи установили, что зоопарк работал без разрешительных документов. В отношении владельца заведения возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, решается вопрос об избрании бизнесмену меры пресечения.

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