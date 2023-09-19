Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Владелец контактного зоопарка, где енот покусал ребенка, стал фигурантом уголовного дела

В Петербурге возбудили уголовное дело после нападения енота на ребенка

close
100%
Depositphotos

В Адмиралтейском районе Петербурга возбуждено уголовное дело в отношении владельца контактного зоопарка, где енот покусал семилетнюю девочку. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в середине августа в контактном зоопарке в Спасском переулке, енот укусил семилетнюю девочку. Визит в контактный зоопарк был подарком на день рождения для ее старшей сестры. Как рассказала мать пострадавшей, до их прихода еноты были испуганы громкими звуками, что, возможно, и стало причиной нападения.

По факту травмирования малолетней проверку проводила прокуратура, следователи установили, что зоопарк работал без разрешительных документов. В отношении владельца заведения возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, решается вопрос об избрании бизнесмену меры пресечения.

Ранее в селе Амурской области объявили карантин из-за бешеного барсука, напавшего на мальчика.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях