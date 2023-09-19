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В Москве задержали мужчину с двумя пистолетами

«360»: у «Москва-Сити» по подозрению в стрельбе задержан вооруженный мужчина

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Shutterstock

Сегодня у здания «Москва-Сити» из пистолета ранили мужчину. Подозреваемый в стрельбе задержан, при себе у него было оружие, сообщили телеканалу «360» в пресс-службе столичного управления МВД России.

Накануне в полицию сообщили о звуках стрельбы на ул.Пресненская, после чего выехавший на место наряд полиции обнаружил на земле гильзы.

Задержанным оказался ранее судимый мужчина, у которого обнаружили с собой сразу два пистолета без разрешения на их ношение. Подозреваемого увезли в отдел, оружие у него изъяли для дальнейшей экспертизы.

Также вчера сообщалось о том, что в больницу попал 38-летний мужчина с огнестрельным ранением, по этому факту проводится проверка.

Ранее полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в одном из кафе Кургана.

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