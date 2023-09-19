Вирусолог оценил возможность введения ограничений из-за COVID-19 в РФ

Вирусолог Виктор Ларичев счел маловероятным введение жестких ограничений из-за COVID-19. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, локальные ограничения могут вводить в школах, если там будет большое количество заразившихся.

Ларичев добавил, что новый штамм коронавируса «пирола» будет переноситься в легкой форме, напоминающей простуду.

Ранее сообщалось, что больницы Москвы и Подмосковья начали подготовку к осенней волне заболеваемости COVID-19.

По информации источника, в Сокольниках вновь начал функционировать корпус центра COVID-19. Представители Депздрава назвали происходящее стандартной практикой по подготовке резервных медицинских мощностей.

Также в некоторых районах российской столицы начали функционировать дополнительные кабинеты ОРВИ — время их работы также увеличилось. Врачи будут на месте с 7:00 до 22:00 по московскому времени. В таком графике медики работали в период пика заболеваемости COVID-19, отмечает источник.

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.