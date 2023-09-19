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В Красноярске кондукторша напала на пассажирку автобуса и попала на видео

В Красноярске кондукторша напала на пассажирку автобуса из-за места в салоне

В Красноярске кондукторша напала на пассажирку из-за места в салоне автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

По данным источника, инцидент произошел в автобусе, который следовал по маршруту №30. Очевидец заснял, как кондукторша и пассажирка дерутся в салоне — причиной стало сидение.

Кондукторша напала на женщину и выгнала ее из-за того, что та якобы заняла ее место. Женщины вступили в перепалку с рукоприкладством и привлекли внимание водителя — мужчина остановился и вмешался в спор.

Пассажирка объяснила мужчине, что ее несправедливо выгнали с места — сидение для кондуктора находилось у дверей автобуса, а не там, где сидела женщина. Водитель призвал конфликтующих россиянок успокоиться и вернулся за руль.

Ранее в Екатеринбурге мужчину выкинули из трамвая во время драки.

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