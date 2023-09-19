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«Повышают холестерин и сахар»: названы продукты, которые нельзя есть каждый день

Врач Дюваль: полуфабрикаты не рекомендуется есть каждый день

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Depositphotos

Полуфабрикаты, включая наггетсы, пельмени, замороженные котлеты, не стоит есть каждый день, сказала Pravda.Ru врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, в такой продукции содержится много углеводов, сахара и консервантов.

«Все это в совокупности при ежедневном употреблении, несомненно, будет наносить вред органам, прежде всего, пищеварения и сердечно-сосудистой системы. То есть повышать уровень холестерина, уровень сахара в крови, нагружать работу поджелудочной железы и работу печени», — пояснила диетолог.

При этом она отметила, что полезным продуктом среди полуфабрикатов являются замороженные овощи, если их правильно выбрать. Врач посоветовала покупать только рассыпчатые овощи в хорошей негерметичной упаковке и готовить их около 5-6 минут на пару или в духовке при невысоких температурах. Это поможет сохранить в них максимальное количество пользы и витаминов.

Доктор из Клиники Мэйо Кристин Нгуен до этого рассказала, что включение в рацион фруктов и овощей, содержащих клетчатку, помогает контролировать уровень холестерина, сахара, кровяного давления и снижает риск ожирения.

Ранее диетолог объяснила, как безопасно сбросить лишний вес.

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