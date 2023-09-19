Первоклассница напоролась на нож, лежавший в пакете с грибами

В Вырицком районе Ленобласти семилетнюю девочку госпитализировали с ножевым ранением брюшной полости. Об этом сообщает «78.ru».

Семилетнюю девочку госпитализировали из квартиры в Вырицком районе, ребенок был доставлен в больницу с ножевым ранением живота, она находится в отделении хирургии в состоянии средней степени тяжести.

Как рассказала мать пострадавшей, вместе дочерью они ходили в лес за грибами, придя домой женщина оставила на полу пакет, в котором лежал нож. В какой-то момент девочка проходила мимо, запнулась и упала прямо на нож, она сильно порезала себе живот.

По данным «78.ru» мать девочки работает на заводе, отец отбывает наказание в колонии, в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы.

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