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В деле о массовом отравлении едой Greenbox в Петербурге появилась подозреваемая

Mash: сотрудницу Greenbox заподозрили в причастности к массовому отправлению

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Pexels

Одну из сотрудниц Greenbox заподозрили в причастности к массовому отравлению продукцией компании в Петербурге. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

По данным источника, 38-летней начальнице производства предъявили обвинение. Следователи считают, что именно она контролировала процессы, происходящие в холодных и горячих цехах. Женщина может нести ответственность за массовое отравление едой Greenbox.

Сотрудница компании считает, что причиной отравления петербуржцев едой компании стали некачественные продукты, предоставленные поставщиками, отмечает источник. Комментировать сложившуюся ситуацию журналистам начальница производства отказалась.

Приморский районный суд приостановил деятельность производителя пищевой продукции Greenbox из-за антисанитарии после массового отравления. В цеху компании обнаружили тараканов и мух, а часть сотрудников была допущена к работе без медицинских книжек.

При массовом отравлении едой Greenbox из сервиса доставки «Самокат» в Петербурге пострадали более 270 человек, включая троих детей. При этом у 56 отравившихся нашли сальмонеллу.

Ранее прокуратура начала проверку после отравления детей хлором в бассейне в Сергиевом Посаде.

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