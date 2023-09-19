В депздраве Москвы сообщили о ситуации с резервными госпиталями

Департамент здравоохранения Москвы сообщил «Газете.Ru» о плановом увеличении резервных мощностей госпиталей.

«Работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме, что является стандартной практикой для осеннего сезона. Отметим, что текущий объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года», — указано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что ковидный госпиталь в Сокольниках вернулся к работе из-за роста числа заболевших COVID-19 в первой половине сентября.

В период с 4 по 10 сентября в Москве зарегистрированы 3040 случаев заболевания ковидом, при этом были госпитализированы 510 человек. По сравнению с аналогичным периодом в августе, рост числа госпитализированных составил 67%. Госпиталь и его сотрудники должны вернуться к работе начиная с сегодняшнего дня, 19 сентября.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.