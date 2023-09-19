Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В депздраве Москвы сообщили о ситуации с резервными госпиталями

Депздрав Москвы сообщил о плановом увеличении резервных мощностей госпиталей

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Департамент здравоохранения Москвы сообщил «Газете.Ru» о плановом увеличении резервных мощностей госпиталей.

«Работа по подготовке резервных медицинских мощностей происходит в плановом режиме, что является стандартной практикой для осеннего сезона. Отметим, что текущий объем заболеваемости и госпитализаций в несколько раз меньше, чем в аналогичную неделю прошлого года», — указано в сообщении.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что ковидный госпиталь в Сокольниках вернулся к работе из-за роста числа заболевших COVID-19 в первой половине сентября.

В период с 4 по 10 сентября в Москве зарегистрированы 3040 случаев заболевания ковидом, при этом были госпитализированы 510 человек. По сравнению с аналогичным периодом в августе, рост числа госпитализированных составил 67%. Госпиталь и его сотрудники должны вернуться к работе начиная с сегодняшнего дня, 19 сентября.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях