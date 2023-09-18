В Комарово девушка попросила подругу взять кредит и перевела ее миллионы мошенникам

В Нижегородской области правоохранители разыскивают мошенников, которые выманили у девушки около трех миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в деревне Комарово. Аферисты связались с местной жительницей по телефону и представились сотрудниками брокерской компании. По словам собеседника, девушка могла бы приобрести ценные бумаги и таким образом заработать деньги.

В результате пострадавшая взяла в банке кредит на сумму 615 тысяч рублей. Этих средств оказалось недостаточно, поэтому в последствии россиянка попросила подругу взять в кредит два миллиона рублей.

Несмотря на крупную сумму, девушка не смогла заработать обещанную сумму и обратилась в полицию.

Ранее в Феодосии мужчина занял у жены и отца деньги на проституток и отдал их мошенникам.