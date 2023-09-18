Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Комарово девушка попросила подругу взять кредит и перевела ее миллионы мошенникам

В Нижегородской области девушка-инвестор отдала мошенникам около трех млн рублей

close
100%
Shutterstock

В Нижегородской области правоохранители разыскивают мошенников, которые выманили у девушки около трех миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Инцидент произошел в деревне Комарово. Аферисты связались с местной жительницей по телефону и представились сотрудниками брокерской компании. По словам собеседника, девушка могла бы приобрести ценные бумаги и таким образом заработать деньги.

В результате пострадавшая взяла в банке кредит на сумму 615 тысяч рублей. Этих средств оказалось недостаточно, поэтому в последствии россиянка попросила подругу взять в кредит два миллиона рублей.

Несмотря на крупную сумму, девушка не смогла заработать обещанную сумму и обратилась в полицию.

Ранее в Феодосии мужчина занял у жены и отца деньги на проституток и отдал их мошенникам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях