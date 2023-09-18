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Мужчина устроил стрельбу в курганском кафе и ранил из пистолета другого посетителя

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу в одном из кафе Кургана

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Shamil Zhumatov/Reuters

В Кургане пьяный мужчина ранил посетителя кафе, открыв огонь из травматического пистолета. Об этом рассказали в УМВД по Курганской области.

Все произошло 17 сентября в одном из кафе областного центра. Там 31-летний местный житель заказал себя алкоголь и во время его распития вступил в конфликт с другим пьяным посетителем.

Мужчины вышли на улицу, где инициатор потасовки несколько раз выстрелил в 28-летнего пострадавшего из травматического пистолета. У потерпевшего диагностировали непроникающее огнестрельное ранение, нападавшего вскоре задержали.

За стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах на россиянина составили протокол об административном правонарушении. Конечное процессуальное решение по факту произошедшего стражи порядка вынесут после проверки всех обстоятельств инцидента.

Ранее в Подмосковье мужчина изрезал прихожанина храма стамеской.

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