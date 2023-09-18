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В Петербурге двух мужчин задержали за поджог релейного шкафа

Shot: в Петербурге двое наркоманов подожгли релейный шкаф

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Depositphotos

В Петербурге двух местных жителей подозревают в поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции Лахта. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Приморском районе города. По версии правоохранителей, предполагаемые злоумышленники быстро подожгли оборудование и ушли с места в сторону жилищного комплекса неподалеку, так как на территории станции было много людей. В результате возгорание потухло до того момента, как приехала полиция.

После произошедшего силовики задержали поджигателей. Выяснилось, что они подожгли релейный шкаф по указанию украинских кураторов. Заказчики нашли петербуржцев на одном из незаконных сайтов, где мужчины покупали вещества. За выполненное задание они получили 20 тысяч рублей.

В результате возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности.

Ранее в Уфе неизвестный поджег автомобиль чиновника из Благовещенского района.

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